Streaming del nuevo disco de Incubus: “8”

Viernes, 21 de Abril de 2017 | 12:59 am | No hay comentarios

Se había transformado en todo un clásico que cada viernes Incubus publicara un anticipo de su nuevo disco, “8“, el primer larga duración de la banda en seis años. Pues bien, hoy tenemos la oportunidad de escuchar el asunto por completo, porque los encabezados por Brandon Boyd acaban de liberar el registro en los distintos servicios de streaming.

Adelantado por los cortes, “Glitterbomb“, “State Of The Art“, “Nimble Bastard” (más su video) y “Undefeated“, el sucesor de “If Not Now, When?” (2011) llega como la mejor previa al concierto que el grupo ofrecerá en Chile el próximo 26 de septiembre en el Movistar Arena.

Te dejamos con el álbum a continuación: