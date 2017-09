Streaming del primer disco de The Dream Syndicate en 29 años: “How Did I Find Myself Here”

Cerramos la revisión discográfica del día de hoy con un regreso que tardó nada menos que 29 años en llegar. Nos referimos, claro, a la vuelta musical de The Dream Syndicate, la banda norteamericana pionera del rock alternativo formada en 1981, cuya producción alcanzó a ver cuatro álbumes editados antes de su separación en 1989, una temporada después de publicar su último trabajo, “Ghost Stories” (1988).

Reformados nuevamente en 2012, el grupo ocupó la mayor parte del tiempo a la fecha reencontrándose con su público y las presentaciones en vivo. Ahora, con “How Did I Find Myself Here” ya disponible para ser escuchado, la particularidad de aquel tiene que ver con su última canción, “Kendra’s Dream“, la que incluye voces y letras de la bajista fundadora de la banda, Kendra Smith, quien se mantuvo en la propia hasta 1983 alcanzando a facturar el celebradísimo registro que es “The Days Of Wine And Roses” (1982).

Te invitamos a escuchar “How Did I Find Myself Here” a continuación: