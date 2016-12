Streaming del nuevo EP de Nine Inch Nails: “Not The Actual Events”

Jueves, 22 de diciembre de 2016 | 11:15 am | No hay comentarios

En la noticia que remeció a medio mundo durante la semana pasada, Trent Reznor confirmaba que Nine Inch Nails editaría nuevo material a casi cuatro años de la publicación de “Hesitation Marks” (2013) y a casi tres de los EPs, “Seed Eight” y “Recoiled“, lanzados en enero y febrero de 2014, respectivamente.

El disco que trae de regreso a los autores de “Head Like A Hole” lleva por nombre “Not The Actual Events“, y también llega en formato extended play. El álbum representa el debut de Atticus Ross en la banda, con quien Reznor ha trabajado en múltiples soundtracks (mayormente para películas del director David Fincher), desde donde se puede articular el porqué del sonido que tiene este nuevo registro.

Te dejamos con el largamente esperado nuevo material de Nine Inch Nails a continuación: