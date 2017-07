Streaming del nuevo EP de Nine Inch Nails: “Add Violence”

Viernes, 21 de Julio de 2017 | 9:48 am | No hay comentarios

Comenzamos a revisar los lanzamientos discográficos de este día viernes, y vaya qué manera de hacerlo. Y es que es nada menos que Nine Inch Nails la banda que se ocupa de publicar el segundo EP de una trilogía en este formato que partió en diciembre pasado con el excelente “Not The Actual Events“, y que todo indica se completará al final de la temporada en curso.

El disco en cuestión se trata de “Add Violence“, uno que además de ser anticipado por el video de “Less Than” y el audio de “This Isn’t The Place“, también se estrena a sólo un par de días de la primera presentación de la banda en tres años, la que brilló por el debut en vivo de este reciente material y por el sentido homenaje que el grupo realizó a David Bowie, quien fuera colaborador y gran amigo de Trent Reznor.

Sin más que agregar, te invitamos a escuchar lo nuevo de Nine Inch Nails a continuación: