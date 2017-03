Streaming del nuevo EP de Mark Kozelek: “Night Talks”

Junto a su ex banda, Red House Painters, en su actividad como solista, a través de sus múltiples colaboraciones o bajo el nombre Sun Kil Moon, Mark Kozelek se ha transformado en uno de los músicos más prolíficos de su generación e, incuestionablemente -más allá de sus arrebatos que, para el caso, poco importan-, en uno de los letristas más grandes de los últimos diez años. Ahí están “I Watched The Film The Song Remains The Same” -“Benji” (2014), Sun Kil Moon- o “Somehow The Wonder Of Life Prevails” -“Perils From The Sea” (2013), Mark Kozelek & Jimmy LaValle– para probar lo anterior.

Ahora, para seguir adelante con el proyecto que tiene bajo su propio nombre, el compositor norteamericano acaba de publicar un nuevo EP, “Night Talks“, que incluye dos nuevas canciones -su corte homónimo y “Astronomy“- una versión acústica de “I Love Portugal” -extraída del último disco de Sun Kil Moon, “Common As Light And Love Are Red Valleys Of Blood” (2017)- y dos covers, “Pretty Little Flowers“, original de Kath Bloom y con ella misma cantando, y “Famous Blue Raincoat“, de Leonard Cohen. Esta última con una toma en vivo donde Kozelek homenajea al legendario artista canadiense luego de su muerte.

Puedes escuchar el registro a continuación: