Streaming del nuevo disco de together PANGEA: “Bulls And Roosters”

Lunes, 28 de Agosto de 2017 | 12:36 pm | No hay comentarios

Quizás el nombre no diga mucho, pero los norteamericanos de together PANGEA ya acumulan ocho años de impecable carrera en los que han editado cuatro discos de estudio, el último de aquellos, “Bulls And Roosters“, publicado el viernes recién pasado.

Este nuevo álbum llega a tres años del lanzamiento del excelente “Badillac” (2014), un trabajo por el que la banda comenzó a ser tenida en cuenta como uno de los números indies más sobresalientes del último tiempo.

Puedes escuchar “Bulls And Roosters” a continuación: