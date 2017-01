Streaming del nuevo disco de The xx: “I See You”

Viernes, 13 de enero de 2017 | 1:52 am | No hay comentarios

Viernes, día de lanzamientos discográficos, y el álbum que asoma como el más esperado es el nuevo registro de The xx. La banda británica, una de las llamadas a ser protagonistas de la próxima edición de Lollapalooza Chile, acaba de publicar el tercer larga duración de su carrera, “I See You“.

Anticipado por el video de su primer single, “On Hold“, el trabajo llega para reeditar el buen recibimiento de sus antecesores, aquellos por los que la agrupación hoy día se encuentra encabezando los festivales más importantes a nivel mundial.

Te dejamos con lo nuevo de The xx a continuación: