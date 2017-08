Streaming del nuevo disco de The War On Drugs: “A Deeper Understanding”

Viernes, 25 de Agosto de 2017 | 12:28 pm | No hay comentarios

Seguimos adelante con las revisiones discográficas de esta jornada y nos encontramos con el nuevo trabajo de The War On Drugs, “A Deeper Understanding“, un registro que concentraba muchas expectativas ante lo hecho por la banda norteamericana con su antecesor, el excelente “Lost In The Dream” (2014).

Con una promoción pre lanzamiento del álbum muy activa, la que incluyo el anticipo de 5 singles más los videos de “Holding On” (clip realmente maravilloso) y “Pain“, el grupo encabezado por Adam Granduciel tiene en su cuarto LP la consolidación definitiva de su sonido, uno que en cortes como “Thinking Of A Place“, “Strangest Thing“, “In Chains” o la mencionada “Holding On”, saca su versión más pura.

Te invitamos a escuchar el gran nuevo disco de The War On Drugs a continuación: