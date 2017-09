Streaming del nuevo disco de The Pains Of Being Pure At Heart: “The Echo Of Pleasure”

Viernes, 1 de Septiembre de 2017

Para finalizar con la revisión de los nuevos lanzamientos de este día viernes, tenemos a los neoyorquinos de The Pains Of Being Pure At Heart, quienes acaban de tener su regreso discográfico a través de “The Echo Of Pleasure“, registro que ya está disponible para ser escuchado a través de los distintos servicios de streaming.

Con el video de “When I Dance With You” como único anticipo, el trabajo se transforma en el sucesor de “Days Of Abandon” (2014), y en el cuarto LP del proyecto exclusivamente formado por Kip Berman.

Te dejamos con el álbum aquí: