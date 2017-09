Streaming del nuevo disco de The National: “Sleep Well Beast”

Viernes, 8 de Septiembre de 2017 | 1:15 am

Comenzamos la revisión de los nuevos lanzamientos de este día viernes con un disco que seguramente se transformará en un imprescindible dentro de la brillante carrera de The National. Hablamos de “Sleep Well Beast“, séptimo larga duración de los norteamericanos y sucesor del excelente “Trouble Will Find Me” (2013).

Sin ningún anticipo audiovisual mediante -sólo los audios de sus 4 singles, “The System Only Dreams In Total Darkness“, “Guilty Party“, “Carin At The Liquor Store” y “Day I Die“-, el álbum demuestra una vez más la tremenda consistencia que tienen los norteamericanos, quienes desde su registro debut homónimo publicado en 2001 sólo han ido elevando la calidad de su propuesta.

Puedes escuchar el maravilloso nuevo disco de The National a continuación: