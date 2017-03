Streaming del nuevo disco de The Magnetic Fields: “50 Song Memoir”

The Magnetic Fields hace su regreso con “50 Song Memoir”, un extenso trabajo consistente en cincuenta canciones, cada una representando un año en la vida del vocalista Stephin Merritt, el que se compone a través de cinco discos que dividen el trabajo por décadas.

Este undécimo trabajo de estudio, es el primero en cinco años, luego de haber lanzado “Love At The Bottom Of The Sea” en 2012. A continuación puedes escuchar este masivo trabajo de estudio de forma integra: