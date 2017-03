Streaming del nuevo disco de The Jesus And Mary Chain: “Damage And Joy”

Tuvieron que pasar 18 años para que The Jesus And Mary Chain publicara un nuevo trabajo de estudio. Hoy día, la emblemática banda escocesa de rock alternativo termina con esta sequía discográfica lanzando “Damage And Joy“.

En los casi 35 años de historia que tiene el grupo, este álbum representa el séptimo larga duración dentro de su catálogo, tomando el lugar del recordado, “Munki” (1998).

Sin más que agregar, te dejamos con el registro completo a continuación: