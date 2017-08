Streaming del nuevo disco de The Cribs: “24-7 Rock Star Shit”

A dos años de la salida de su último larga duración -“For All My Sisters” (2015)-, los británicos de The Cribs vuelven con un nuevo trabajo. El regreso discográfico de la banda originaria de West Yorkshire se da a través de “24-7 Rock Star Shit“.

Con este registro, el grupo alineado por los hermanos Gary, Ryan y Ross Jarman completa un total de siete producciones largas desde que tuvieran su formación la temporada 2002, integrándose después el legendario ex guitarrista de The Smiths, Johnny Marr (el músico permaneció como miembro oficial de la banda desde 2008 hasta 2011).

Puedes escuchar lo nuevo de The Cribs a continuación: