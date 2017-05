Streaming del nuevo disco de The Afghan Whigs: “In Spades”

Martes, 2 de Mayo de 2017 | 9:53 am | No hay comentarios

Después de que en 2014 The Afghan Whigs publicara su último trabajo de estudio, el excelente “Do To The Beast“, cuyo lanzamiento marcó el regreso discográfico de la banda luego de 16 años, los norteamericanos ya hicieron público al sucesor de aquel.

Y es que a pesar de que el lanzamiento oficial de su nuevo álbum -“In Spades“- está programado para este viernes 5 de mayo, el grupo encabezado por el gran Greg Dulli decidió anticipar la salida del registro y el mismo ya se encuentra disponible para ser escuchado a través del Soundcloud de Sub Pop.

Pues bien, a escuchar. Te dejamos con lo nuevo de The Afghan Whigs a continuación: