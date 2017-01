Streaming del nuevo disco de Sepultura: “Machine Messiah”

Viernes, 13 de enero de 2017 | 11:14 am | No hay comentarios

Luego de que los hermanos Cavalera se presentaran en nuestro país en diciembre pasado, la banda por la que se hicieron un lugar en el mundo del metal, Sepultura, también llega con novedades. Y es que el grupo acaba de publicar su nuevo larga duración, “Machine Messiah“.

Anticipado sólo por el single, “I Am The Enemy“, se trata del álbum número catorce en la carrera del grupo brasileño, siendo aquel el primer lanzamiento en formato largo desde la salida de “The Mediator Between Head And Hands Must Be The Heart“, en 2013.

Te dejamos con el nuevo trabajo de Sepultura a continuación: