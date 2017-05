Streaming del nuevo disco de Seether: “Poison The Parish”

Viernes, 12 de Mayo de 2017 | 10:53 am | No hay comentarios

Comenzamos la revisión de este viernes de lanzamientos discográficos con los sudafricanos de Seether, quienes acaban de publicar su nuevo larga duración, “Poison The Parish“, el que se transforma a a partir de hoy en el sucesor de “Isolate And Medicate” (2014).

Con este registro -el que fue anticipado por el video de “Let You Down“, la banda encabezada por Shaun Morgan completa el séptimo álbum de su catálogo, uno que se ha ido desarrollando en casi veinte años de carrera (el grupo se ha mantenido activo desde la temporada 1999).

Sin más que decir, te dejamos con lo nuevo de Seether a continuación: