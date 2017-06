Streaming del nuevo disco de Royal Blood: “How Did We Get So Dark?”

Viernes, 16 de Junio de 2017 | 9:29 am | No hay comentarios

Comenzamos a revisar los lanzamientos discográficos de este día viernes con el nuevo registro de Royal Blood, la celebrada banda británica cuyo álbum debut, “Out Of The Black” (2014), fue todo un acontecimiento entre la opinión de los medios y del público.

Esta vez, la dupla formada por Mike Kerr y Ben Thatcher llega con “How Did We Get So Dark?“, trabajo que antes fue adelantado por los videos de “Lights Out“, “Hook, Line & Sinker” y “I Only Lie When I Love You“.

Te dejamos con el material a continuación: