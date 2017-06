Streaming del nuevo disco de Roger Waters: “Is This The Life We Really Want?”

Viernes, 2 de Junio de 2017 | 9:33 am | No hay comentarios

Comenzamos a revisar los lanzamientos discográficos de este día viernes, y vaya que manera de hacerlo. Y es que luego de 25 años años sin publicar algún material relacionado con el rock -su último disco editado bajo esa línea había sido “Amused To Death” (1992)-, Roger Waters nos presenta su nuevo disco de estudio, “Is This The Life We Really Want?“, el que ya está disponible para ser escuchado en los servicios de streaming.

Anticipado por tres singles más el video de “The Last Refugee“, el quinto larga duración del legendario músico británico y sucesor de “Ça Ira” (2005) -un íntegro álbum de ópera- llega con un paso arrollador. El registro es oscuro, crítico, lleno de fuerza y sensibilidad, con devastadores mensajes sociales y políticos -como lo demuestra su maravilloso cuarto corte, “Picture That“-, y está repleto de sonidos sacado del catálogo de Pink Floyd y de la primera etapa en solitario del compositor.

Te invitamos a escuchar el excelente nuevo disco de Roger Waters aquí: