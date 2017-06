Streaming del nuevo disco de Rancid: “Trouble Maker”

Viernes, 9 de Junio de 2017 | 10:36 am | No hay comentarios

Seguimos revisando los lanzamientos discográficos de este segundo viernes de junio, y vaya de que manera lo hacemos. Y es que a tres años de su último larga duración -“Honor Is All We Know” (2014)- Rancid ha vuelto con un nuevo registro.

Se trata de “Trouble Maker“, un trabajo que a juzgar por el anticipo de sus tres primeros singles – “Ghost Of A Chance“, “Telegraph Avenue” y “Where I’m Going“-, trae de regreso el sonido más característico de los icónicos anti héroes del punk rock californiano.

Sin más que agregar, te dejamos con los nuevo de Rancid a continuación: