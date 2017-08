Streaming del nuevo disco de Queens Of The Stone Age: “Villains”

Viernes, 25 de Agosto de 2017 | 12:45 am

Día de lanzamientos discográficos, y comenzamos con uno de los trabajos más esperados de la temporada. Hablamos, claro, de lo nuevo de Queens Of The Stone Age: “Villains“. El séptimo álbum de la banda de Palm Desert llega a 4 años de la salida de su antecesor, el excelente “…Like Clockwork” (2013), y lo hace bajo grandes expectativas.

Con el solo anticipo de dos singles más el video de uno de estos, “The Way You Used To Do“, el registro supone un gran cambio en el sonido de los encabezados por Josh Homme, esto, principalmente porque la producción estuvo a cargo de Mark Ronson, quien es una figura sobresaliente dentro de la música electrónica.

Para alegría de la mayor parte de nosotros, la colaboración funciona de manera perfecta. Y es que “Villains”, además de ser un disco que prescinde de adornos innecesarios y que va directamente a lo suyo, puede rescatar porciones de trabajos como “Songs For The Deaf” (2002) -el final de “The Evil Has Landed” es el mejor ejemplo de esto-, al mismo tiempo que incorpora una gran cantidad de nuevos elementos.

Te invitamos a escuchar el gran séptimo álbum de Queens Of The Stone Age a continuación: