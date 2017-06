Streaming del nuevo disco de Public Enemy: “Nothing Is Quick In The Desert”

Tomando por sorpresa a todo el mundo, Public Enemy acaba de publicar su nuevo disco de estudio, uno cuya salida estaba originalmente fijada para el próximo 4 de julio. El álbum lleva por nombre, “Nothing Is Quick In The Desert“, y ya está disponible para ser escuchado y descargado a través del Bandcamp del grupo.

Definiendo al sucesor de “Man Plans God Laughs” (2015) y trabajo largo número catorce de la banda, y a propósito del treinta aniversario que está celebrando la banda esta temporada, Chuck D opina: “Después de 30 años, 106 giras por 105 países y un sinnúmero de discos, gracias. Este va por Public Enemy. Consíganlo mientras sea gratis“.

Te dejamos con lo nuevo de Public Enemy a continuación:

Nothing Is Quick In The Desert by Public Enemy