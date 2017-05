Streaming del nuevo disco de Pond: “The Weather”

Viernes, 5 de Mayo de 2017 | 1:55 pm | No hay comentarios

Para cerrar un día lleno de nuevas publicaciones discográficas, tenemos a los australianos de Pond, quienes hoy llegan con el séptimo álbum de su carrera, “The Weather“, un trabajo que muchos estábamos esperando teniendo en cuenta la calidad de su antecesor, el grandísimo “Man It Feels Like Space Again” (2014).

Producido por un amigo, colaborador habitual y antiguo miembro del grupo, Kevin Parker de Tame Impala, y anticipado por los videos de “3000 Megatons“, “Sweep Me Off My Feet“, “The Weather” y “Paint Me Silver“, Nick Allbrook, el líder de la banda, describe al registro como uno conceptual que aborda “todas las cosas extrañas y contradictorias que forman a los pueblos coloniales (colonizados) alrededor del mundo“. Para esto, los oceánicos toman a su natal Perth como referencia.

Te dejamos con lo nuevo de Pond aquí: