Streaming del nuevo disco de Paradise Lost: “Medusa”

Viernes, 1 de Septiembre de 2017 | 12:18 pm | No hay comentarios

Siguiendo con las revisiones discográficas del día de hoy tenemos a los norteamericanos de Paradise Lost, quienes acaban de liberar en los distintos servicios de streaming su nuevo álbum de estudio, “Medusa“, nada menos que el décimo quinto LP de su carrera y sucesor de “The Plague Within” (2015).

Con el anticipo previo del clip de “Blood & Chaos“, el lanzamiento del registro no llega solo porque la banda también liberó un nuevo lyric video del propio, “Until The Grave“, mismo formato con el que antes habían compartido “The Longest Winter“.

Puedes revisar todo este material a continuación: