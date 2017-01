Streaming del nuevo disco de Omar Rodríguez-López: “Roman Lips”

Viernes, 13 de enero de 2017 | 10:41 am | No hay comentarios

Lo de Omar Rodríguez-López es una locura. Y es que el ex guitarrista de The Mars Volta y actual At The Drive-In, acaba de publicar el disco número, ¡cuarenta!, de su carrera en solitario.

Se trata del álbum, “Roman Lips“, registro que forma parte de una serie de publicaciones que el músico comenzó a realizar el año pasado, cuando editó nada menos que trece LP desde julio hasta diciembre.

Para esta temporada, el productivo compositor tiene pensado hacer algo similar: son once discos los que proyecta sacar en 2017, comenzando la tanda con este “Roman Lips”. En otras palabras, una cosa poca.

Te dejamos con lo nuevo de Omar Rodríguez-López a continuación: