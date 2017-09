Streaming del nuevo disco de Motörhead: “Under Cöver”

Viernes, 1 de Septiembre de 2017 | 11:26 am | No hay comentarios

Si bien la historia de Motörhead como banda se acabó tras la muerte de Lemmy Kilmister en diciembre de 2015, todavía queda bastante material para publicar nuevas colecciones del legendario grupo británico, como en esta oportunidad, “Under Cöver“.

El álbum acaba de ser liberado en los servicios de streaming, y en aquel se incluyen versiones de clásicos como “Breaking The Law” (Judas Priest), “Rockaway Beach” (Ramones), “God Save The Queen” (The Sex Pistols) o “Sympathy For The Devil” (el tema de The Rolling Stones registrado en 2015 cuando Lemmy y compañía grababan su último larga duración, “Bad Magic“).

Además de lo anterior, y como lo más destacado de la producción, la misma también suma un cover inédito de la banda. Hablamos de “Heroes“, la maravillosa canción de David Bowie incluida en el trabajo homónimo lanzado en 1977.

Te invitamos a escuchar “Under Cöver” completo a continuación: