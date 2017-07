Streaming del nuevo disco de Melvins: “A Walk With Love And Death”

Viernes, 7 de Julio de 2017 | 9:44 am | No hay comentarios

Partimos la revisión de los lanzamientos discográficos de este día viernes con el nuevo trabajo de Melvins. La banda originaria de Montesano sencillamente no se cansa de producir y completa el larga duración número 25 de su carrera con “A Walk With Love And Death“.

La gran particularidad de este registro -que llega a sólo un año de la salida de “Three Men And A Baby” y “Basses Loaded“- es que se trata del primer álbum doble del grupo, estando compuesto por los discos, “Love” y “Death”.

Te dejamos con lo nuevo de Melvins a continuación: