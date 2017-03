Streaming del nuevo disco de Mastodon: “Emperor Of Sand”

Viernes, 31 de Marzo de 2017 | 9:15 am | No hay comentarios

Viernes, día de lanzamientos discográficos, y partimos revisando uno de los discos más esperados para esta temporada, hablamos de la nueva producción de Mastodon: “Emperor Of Sand“.

A tres años de la publicación del excelente “Once More ‘Round The Sun” (2014), la banda norteamericana llega con un registro casi perfecto, igualando e incluso superando lo hecho con su antecesor. Y es que con cada trabajo editado, el grupo ratifica la calidad de su propuesta.

En una línea más cercana a la de “The Hunter” (2011), los de Atlanta nos entregan un trabajo que deja espacio para la melodía y la potencia, o una combinación de ambas, como queda demostrado, por ejemplo, en el corte, “Roots Remain“.

Te dejamos con el álbum para que saques tus propias conclusiones: