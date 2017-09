Streaming del nuevo disco de Living Colour: “Shade”

Viernes, 8 de Septiembre de 2017 | 1:15 am | No hay comentarios

Seguimos con la revisión de los estrenos discográficos con un regreso largamente esperado. Y es que tuvieron que pasar 8 años para que Living Colour, la legendaria banda neoyorquina, volviera con un nuevo larga duración. Su último trabajo en ese formato había sido “The Chair In The Doorway” de 2009.

El sexto álbum de la banda norteamericana llega bajo el nombre de “Shade” y aquel demoró nada menos que 4 años en ser registrado, desde 2013 hasta la temporada en curso. Respecto al proceso de grabación, el histórico frontman del grupo, Corey Glover, señaló antes de su lanzamiento que “Nos tomó casi 4 años hacer este disco. Tuvimos problemas con los managers, los sellos discográficos y los plazos. Simplemente tomó una eternidad y finalmente lo logramos. No puedo esperar hasta que este proceso termine para poder comenzar a trabajar en nuevo material otra vez, personalmente, para escribir cosas nuevas“.

Te dejamos con lo nuevo de Living Colour a continuación: