Streaming del nuevo disco de Linkin Park: “One More Light”

Viernes, 19 de Mayo de 2017 | 10:36 am | No hay comentarios

Luego de haber completado una arrasadora presentación en suelos nacionales, el día de hoy, Linkin Park llega con las novedades más prometedoras para sus seguidores. Y es que los autores de “In The End” acaban de liberar su nuevo larga duración, “One More Light“.

Se trata del séptimo disco publicado por el grupo encabezado por Chester Bennington -quien a propósito de la triste muerte de Chris Cornell compartió un sentido mensaje de despedida para el líder de Soundgarden-, uno que ya había sido adelantado previamente por el video de “Heavy“.

Te dejamos con lo nuevo de Linkin Park a continuación: