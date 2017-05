Streaming del nuevo disco de Kasabian: “For Crying Out Loud”

Viernes, 5 de Mayo de 2017 | 12:40 pm | No hay comentarios

Seguimos revisando los estrenos discográficos de este día viernes. Si antes ya pasaron At The Drive-In, Slowdive y Blondie, ahora es el turno de los británicos de Kasabian, quienes tuvieron el lanzamiento del sexto larga duración de su carrera: “For Crying Out Loud“.

El sucesor de “48:13” (2014) encuentra a la banda encabezada por Tom Meighan absolutamente consolidada, resultado de exactos veinte años abasteciendo al circuito con trabajos deudores de todo el rock alternativo de los noventa y, simultáneamente, pilares del mismo subgénero en su realidad actual.

Sin más que agregar, te invitamos a escuchar lo nuevo de Kasabian a continuación: