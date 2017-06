Streaming del nuevo disco de Jeff Tweedy: “Together At Last”

Viernes, 23 de Junio de 2017 | 10:58 am | No hay comentarios

Luego de completar los últimos dos años con una producción excelente para Wilco -con la edición de dos grandísimos álbumes como son “Star Wars” (2015) y “Schmilco” (2016)- su histórico líder, Jeff Tweedy, se lanza con su carrera en solitario.

De esta manera llega el primer larga duración del compositor norteamericano, “Together At Last“, un registro relativamente nuevo pues el músico se dedica a reversionar sólo con su guitarra acústica antiguas canciones de Wilco junto a otras de sus múltiples proyectos paralelos.

El trabajo ya está arriba en los servicios de streaming, y lo puedes escuchar a continuación: