Streaming del nuevo disco de Japandroids: “Near To The Wild Heart Of Life”

Jueves, 19 de enero de 2017 | 10:54 am | No hay comentarios

Todavía falta una semana para el 27 de enero, día oficial del lanzamiento del nuevo disco de Japandroids, “Near To The Wild Heart Of Life“, sin embargo, a través de radio NPR, hoy día se publicó el álbum de la banda canadiense.

Con este registro, el grupo norteamericano regresa luego de cinco años de inactividad discográfica, cuando, en 2012, editaron su segundo larga duración, el aplaudido “Celebration Rock“.

Sin más que decir, te dejamos con lo nuevo de Japandroids a continuación: