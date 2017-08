Streaming del nuevo disco de Iron & Wine: “Beat Epic”

Viernes, 25 de Agosto de 2017 | 11:04 am

El tercer disco que hemos elegido para revisar en este viernes de lanzamientos es el nuevo trabajo de Iron & Wine. El proyecto de Sam Beam firma su regreso a través de “Beast Epic“, álbum que se transforma en el octavo largo de su carrera.

Adelantado por los videos de “Call It Dreaming” y “Thomas County Law“, el registro supone la vuelta exclusivamente solista del compositor norteamericano, luego de que aquel realizara dos álbumes colaborativos en los últimos dos años, uno con Ben Bridwel -“Sing Into My Mouth” (2015)- y otro con Jesca Hoop -“Love Letter for Fire” (2016)-.

Te dejamos con lo nuevo de Iron & Wine a continuación: