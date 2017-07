Streaming del nuevo disco de Haim: “Something To Tell You”

Viernes, 7 de Julio de 2017

Cerrando los nuevos lanzamientos de esta primera semana de julio tenemos a las norteamericanas de Haim, quienes acaban de publicar el esperadísimo sucesor de su celebrado álbum debut, “Days Are Gone” (2013). El segundo LP de la banda se titula, “Something To Tell You“, y ya está disponible para ser escuchado mediante los distintos servicios de streaming.

Anticipado por el video en vivo de “Right Now” -cuyas imágenes estuvieron dirigidas por Paul Thomas Anderson-, el regreso discográfico de las hermanas Este, Danielle y Alana Haim también fue anticipado por el clip oficial de su primer single, “Want You Back“.

Te invitamos a escuchar el registro aquí: