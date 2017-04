Streaming del nuevo disco de Gorillaz: “Humanz”

Viernes, 28 de Abril de 2017 | 8:58 am | No hay comentarios

Viernes, día de lanzamientos discográficos, y vaya qué manera de comenzar. Y es que después de seis años sin realizar publicación alguna, y luego de todo el hype que la misma banda se encargó de hacer crecer al ir entregando la información del registro a cuentagotas, Gorillaz, por fin, estrenó el quinto larga duración de su carrera, “Humanz“, uno que ya está disponible para ser escuchado a través de las distintas plataformas de streaming.

Con el anticipo de los videos de “Hallelujah Money“, “Ascension“, “We Got The Power“, “Saturnz Barnz” y “Andromeda“, la música no llega sola. Esto, porque el grupo anunció que tiene planeado su debut en televisión con una serie animada, la que saldrá al aire en algún punto de 2018. El programa contará con 10 episodios, de los que el primero y el último serán dirigidos por el propio Jamie Hewlett, miembro fundador y encargado de todo el ítem gráfico en la agrupación.

De momento, te invitamos a escuchar el largamente esperado nuevo disco de la banda virtual más importante del planeta: