Streaming del nuevo disco de Gone Is Gone: “Echolocation”

Lunes, 9 de enero de 2017 | 4:18 pm | No hay comentarios

Luego de haber estrenado su muy buen EP debut homónimo en julio del año pasado, ahora Gone Is Gone -el supergrupo formado por el bajista y vocalista, Troy Sanders de Mastodon y Killer Be Killed, el guitarrista, Troy Van Leeuwen de Queens Of The Stone Age, el baterista, Tony Hajjar de At The Drive-In y el multiinstrumentista, Mike Zarin– publicó el primer larga duración de su carrera, “Echolocation“.

El disco, que ya está disponible en los distintos servicios de streaming, llega anticipado por tres singles y el video de uno de aquellos, “Gift“.

Sin más que agregar, te dejamos con el álbum a continuación: