Streaming del nuevo disco de Foster The People: “Sacred Hearts Club”

Viernes, 21 de Julio de 2017 | 1:22 pm | No hay comentarios

Cerramos la revisión de nuevos lanzamientos discográficos de este día viernes con los norteamericanos de Foster The People. La banda encabezada por Mark Foster acaba de publicar “Sacred Hearts Club“, el tercer larga duración de su carera y sucesor de “Supermodel” (2014).

Mientras que la producción tiene como singles a los cortes “Loyal Like Sid & Nancy” y “Sit Next To Me“, la misma fue anticipada en abril pasado por el EP “III“, uno que incluye tres temas del registro actual: “Pay The Man“, “Doing It For The Money” y “SHC“.

Te dejamos con el álbum a continuación: