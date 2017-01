Streaming del nuevo disco de Dropkick Murphys: “11 Short Stories Of Pain & Glory”

Viernes, 6 de enero de 2017 | 12:17 pm | No hay comentarios

Inaugurando la temporada de lanzamientos discográficos 2017 llegan los norteamericanos de Dropkick Murphys, quienes en veinte años de carrera han logrado desarrollar el concepto de folk punk (algo parecido a lo que hace Chinoy en nuestro país, guardando las proporciones, claro).

El álbum que trae de regreso a la banda estadounidense se llama “11 Short Stories Of Pain & Glory“, y aquel completa el noveno larga duración de su carrera. Además de colgar el disco en los servicios de streaming, el grupo también estrenó un video, “Paying My Way“.

Te invitamos a escuchar y a ver lo nuevo de Dropkick Murphys a continuación: