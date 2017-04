Streaming del nuevo disco de Deep Purple: “inFinite”

Viernes, 7 de Abril de 2017 | 9:29 am | No hay comentarios

Diecinueve eran los discos que incluía el catálogo de Deep Purple en los exactos 49 años desde la formación de la banda (1968). Decimos hasta ahora, porque precisamente el día de hoy el grupo británico acaba de publicar el larga duración número veinte de su carrera.

Tal como la banda misma, el disco lleva por nombre “inFinite“, y aquel llega precedido por el lanzamiento de los singles, “Time For Bedlam” y “All I Got Is You“. Como dato, el último tema del registro es un cover del clásico de The Doors, “Roadhouse Blues“.

Sin más que agregar, te dejamos con el álbum a continuación: