Streaming del nuevo disco de Death From Above: “Outrage! Is Now”

Viernes, 8 de Septiembre de 2017 | 1:16 am | No hay comentarios

Seguimos con la revisión de los nuevos lanzamientos de la jornada con los canadienses de Death From Above. La banda formada por Sebastien Grainger y Jesse F. Keeler tiene su regreso a través de “Outrage! Is Now“, tercer larga duración de su carrera y sucesor de “The Physical World” (2014).

Curiosamente, este es el primer trabajo largo del dúo bajo el nombre Death From Above. Y es que después de una extensa disputa legal con el sello de música electrónica cofundado por James Murphy, DFA (acrónimo de Death From Above), el grupo pudo retomar su nombre original en lugar de Death From Above 1979, que fue el adoptado por la dupla a partir de 2004, tres años luego de su formación.

Puedes escuchar “Outrage! Is Now” completo aquí: