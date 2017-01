Streaming del nuevo disco de Cloud Nothings: “Life Without Sound”

La banda norteamericana de indie rock, Cloud Nothings, acaba de publicar su nuevo larga duración, el cuarto de su meteórica carrera. El trabajo se titula, “Life Without Sound“, y ya está disponible para ser escuchado a través de los distintos servicios de streaming.

Anticipado por los videos de “Modern Act” e “Internal World“, el nuevo álbum editado por el grupo llega para tomar el lugar del celebrado, “Here And Nowhere Else“, lanzado en 2014.

Sin más que decir, te dejamos con “Life Without Sound” a continuación: