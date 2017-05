Streaming del nuevo disco de Blondie: “Pollinator”

Viernes, 5 de Mayo de 2017

Sin tener la obligación o la necesidad de validarse a estas horas de su carrera, y sólo disfrutando el punto de la misma por el sólo hecho de que todavía pueden crear música, Blondie acaba de publicar su nuevo disco de estudio, “Pollinator“, el que a partir de ahora se transforma en el décimo primer trabajo largo de su catálogo.

La legendaria banda encabezada por Debbie Harry llega con el sucesor de “Ghosts Of Download” (2014) a través de los videos de “Fun” y “Long Time“, y los anticipos de “My Monster“, “The Breaks” y “Fragments“, con los que propone un sonido más emparejado con sus álbumes más emblemáticos luego de que en sus últimos registros se dedicaran más a la experimentación.

Puedes escuchar “Pollinator” completo a continuación: