Streaming del nuevo disco de At The Drive-In: “In•ter a•li•a”

Viernes, 5 de Mayo de 2017 | 12:41 am | No hay comentarios

A más de un año de que At The Drive-In anunciara su segunda reunión (la banda permaneció junta por un breve período entre 2011 y 2012 luego de su disolución en 2001), hoy día por fin está disponible el resultado completo de su reunión convertida en música.

Los monstruos del post-hardcore acaban de publicar el cuarto larga duración de su carrera, “In•ter a•li•a“, uno que ciertamente se transformó en el trabajo más esperado de la temporada para muchos de nosotros. Y cómo no, si el álbum representa el primer registro editado por el grupo desde el lanzamiento de “Relationship Of Command” (2000).

Anticipado por el video de “Hostage Stamps“, y sin que el paso del tiempo alterara en lo más mínimo la percepción que Cedric Bixler-Zavala y Omar Rodríguez-López tienen sobre el mítico sonido de At The Drive-In, la producción ubica a los de El Paso sonando exactamente como hace 17 años. Esto, en el mejor de los sentidos, porque desde la primera reproducción “In•ter a•li•a” te puede volar la cabeza probando que los años no pasan negativamente sobre la buena música.