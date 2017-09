Streaming del nuevo disco de Arch Enemy: “Will To Power”

Viernes, 8 de Septiembre de 2017 | 1:20 am | No hay comentarios

A tres años de la salida de su último álbum de estudio, “War Eternal” (2014), el día de hoy los suecos de Arch Enemy tienen su esperado regreso discográfico. El nuevo trabajo de la banda europea llega bajo el nombre de “Will To Power” para transformarse en el décimo registro largo de sus 21 años de carrera.

Anticipado por los videos de “The World Is Yours” y “The Eagle Flies Alone“, el disco marca el debut oficial en un LP del guitarrista Jeff Loomis (el músico ya había participado en el EP “Stolen Life” de 2015), quien se integró al grupo a fines de 2014.

Te dejamos con lo nuevo de Arch Enemy a continuación: