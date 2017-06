Streaming del nuevo disco de Alt-J: “Relaxer”

Viernes, 2 de Junio de 2017 | 12:27 pm | No hay comentarios

Siguiendo con la revisión de los estrenos discográficos en este primer viernes de junio nos encontramos con lo nuevo de Alt-J. La banda británica acaba de liberar en los servicios de streaming “Relaxer“, el tercer larga duración de su carrera.

El álbum llega a tres años del lanzamiento de “This Is All Yours” (2014), con el mismo productor que estuvo a cargo de aquel y del primer trabajo del grupo -“An Awesome Wave” (2012)-, el galardonado Charles Andrew. El video del primer y segundo corte de la producción, “In Cold Blood” y “3WW“, también están disponibles hace algunas semanas.

Te dejamos con “Relaxer” a continuación: