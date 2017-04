Streaming del nuevo disco de All That Remains: “Madness”

Viernes, 28 de Abril de 2017

Luego de publicar su último larga duración en 2015 -“The Order Of Things“-, la banda norteamericana de metalcore, All That Remains, acaba de lanzar un nuevo disco de estudio. Se trata de “Madness“, álbum que ya está disponible en las distintas plataformas de streaming.

Con esta producción, el grupo encabezado por Philip Labonte llega a un total de ocho trabajos largos en casi veinte años de carrera. Además, para complementar el nuevo registro, el quinteto también compartió el video homónimo de aquel.

Te dejamos con todo este material a continuación: