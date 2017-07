Streaming del nuevo disco de Alice Cooper: “Paranormal”

Nada menos que 69 años para Alice Cooper y el tipo, aparte de ser una leyenda viviente del hard rock y el heavy metal, todavía tiene la capacidad para seguir creando material. ¿A qué viene esto? A que el músico norteamericano acaba de tener el lanzamiento de su nuevo disco de estudio, “Paranormal“, el que se transforma en el décimo séptimo trabajo largo de su carrera.

El registro llega a seis años de la salida de su última producción, “Welcome 2 My Nightmare” (2011) -continuación del emblemático “Welcome To My Nightmare” (1975)-, y en aquel, el autor de “Poison” cuenta con la colaboración de figuras como Larry Mullen Jr. de U2, Billy Gibbons de ZZ Top o Roger Glover de Deep Purple.

Sin más que agregar, te dejamos con lo nuevo de Alice Cooper a continuación: