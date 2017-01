Sting y Chris Cornell realizan show en conjunto

Lunes, 16 de enero de 2017 | 10:26 am | No hay comentarios

Dos grandes se reunieron para reeditar en vivo los temas por los que, en primer lugar, se convirtieron en voces autorizadas dentro de la música y el rock. Se trata de Sting y Chris Cornell, quienes realizaron un show en conjunto el pasado sábado 14 de enero.

El marco fue un evento benéfico en Malibú, donde sonaron canciones como “Every Breath You Take” (The Police), “Black Hole Sun” (Soundgarden) o “Like A Stone” (Audioslave). Brad Pitt también se hizo parte presentando a los músicos.

Te dejamos con algunos registros de la actuación aquí:

Quel soirée! #chriscornell #sting #joesumner (Sting’s son) #Rock for EB #epidermolysisbullosa Un vídeo publicado por Vaitiare Hirshon (@vaitiarehirshon) el 15 de Ene de 2017 a la(s) 12:41 PST

#Sting #👀 #chriscornell Un vídeo publicado por Brian Bahreman (@bbahreman) el 14 de Ene de 2017 a la(s) 9:41 PST

#chriscornell #soundgarden #blackholesun #sting #benefit EB 💝 Un vídeo publicado por Sonia Aline (@soniaaline) el 14 de Ene de 2017 a la(s) 11:48 PST

#ChrisCornell #audioslave Un vídeo publicado por Brian Bahreman (@bbahreman) el 14 de Ene de 2017 a la(s) 9:18 PST