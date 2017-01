Sting hizo dos covers de David Bowie: “Lazarus” y “Blackstar”

Jueves, 26 de enero de 2017 | 12:29 am | No hay comentarios

Después de que Sting recibiera su cuarta nominación a los Premios Oscar por su trabajo en el documental, “Jim: The James Foley Story” (2016) -el músico colaboró con la canción, “The Empty Chair“-, el ex The Police llegó recargado a presentarse en el concierto tributo a David Bowie que se realizó la noche del 24 de enero en Los Angeles.

Junto a un cartel que incluía a gente como Corey Taylor, Gavin Rossdale, Joe Elliott, Perry Farrell o Angelo Moorel, el compositor británico se hizo parte en el espectáculo con versiones de los temas, “Lazarus” y “Blackstar“, ambos del último disco publicado por el Duque Blanco antes de morir, “★” (“Blackstar”).

Te dejamos con los registros de su actuación aquí: