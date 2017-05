Steven Wilson anuncia nuevo disco y estrena canción: “Pariah”

Martes, 9 de Mayo de 2017

Tremendas noticias para comenzar con esta jornada de martes: Steven Wilson acaba de confirmar nombre, fecha de lanzamiento y primer single de su nuevo disco, el esperadísimo sucesor del excelente, “Hand.Cannot.Erase” (2015).

El ex Porcupine Tree, quien hace poco se encontraba en nuestro país grabando el primer video del álbum en cuestión, publicará su quinto largo en solitario el próximo 18 de agosto, el nombre de aquel será “To The Bone“, y para su promoción el músico británico anunció un tour por Europa para comienzos de 2018 esperando agregar fechas en Norte y Sudamérica en los meses siguientes a este.

Además de todo esto, el también Blackfield estrenó el primer adelanto del registro, “Pariah“, una maravillosa canción que cuenta con la colaboración de Ninet Tayeb, la gran cantante y compositora israelí que precisamente trabajó junto a Wilson en “Hand, Cannot.Erase”, concretamente en los cortes, “Routine” y “Ancestral“.

Te invitamos a escuchar el tema a continuación: